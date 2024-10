In einer stellenweise nachdenklichen, vor allem politisch breiten Rede hat CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz am Mittwochabend in der Herxheimer Festhalle die rund 400 Gäste des CDU-Südpfalztreffens begeistert. Der Partei- und Fraktionsvorsitzende nannte die Schlagwörter, die viele Debatten in Familien, an Stammtisch und in den Parlamenten bestimmen: Ukrainekrieg, Bürokratie, Energiepreise, Wirtschaftskrise, Ampel-Streitereien. Er werde als Kanzler für eine Politik stehen, die klar und verlässlich sei, eine Politik, die die wichtigen Themen deutlich adressiere. „Wir trauen uns das zu“, sagte Merz. An die Adresse der AfD betonte der 68-Jährige: „Die ist nicht die Alternative für Deutschland, sondern der Abstieg für Deutschland.“