Passanten meldeten der Polizei am Freitag gegen 21 Uhr einen silbernen Mercedes C-Klasse in der Neustadter Straße in Landau, dessen Fahrer durch seine rasante Fahrweise auffiel. Der Fahrer wird beschrieben als: männlich, etwa 30 Jahre alt, südländisches Erscheinungsbild, dunkles Haar. Zum Tatzeitpunkt trug er ein weißes T-Shirt, schwarze Jogginghose und weiße Schuhe. Die Polizei erbittet Hinweise unter Telefon 06341 2870.