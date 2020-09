Ein Auto ist am Freitagmorgen in der Schaufensterscheibe des Edeka-Getränkemarktes in der Kapeller Straße in Bad Bergzabern gelandet. Gegen 11 Uhr wollte ein 84-Jähriger aus dem Kreis SÜW vor dem Getränkemarkt mit seinem Mercedes vorwärts einparken. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei rutschte der Mann von der Bremse ab und fuhr gegen die Schaufensterscheibe. Durch den Aufprall fiel im Inneren des Marktes ein Regal um, wodurch diverse Getränkeflaschen zu Bruch gingen. Verletzt wurde niemand. Der Führerschein des Mannes wurde aufgrund dessen Gesundheitszustandes vorläufig sichergestellt, teilt die Polizei mit, die den Gesamtschaden auf rund 14.000 Euro beziffert.