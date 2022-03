Wörth. Die richtige Berufswahl zu treffen, ist für einen jungen Menschen nicht einfach. Die Berufsorientierung spielt deshalb schon während der Schulzeit eine entscheidende Rolle. Das Mercedes-Benz-Werk in Wörth hat am Freitag von der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau (Kars) das Berufswahlsiegel für ein besonders gutes Informationsangebot zur Berufsorientierung erhalten.

Als Botschafterschule darf die Kars mit Fachoberschule Technik/Umwelt im Namen des Landes diese Auszeichnung für eine exzellente Berufs- und Studienorientierung an Betriebe vergeben. „Wir kooperieren mit rund 160 Unternehmen in der Region“, berichtet Kars-Schulleiter Manfred Schabowski. Dabei sei die jahrzehntelange Zusammenarbeit mit dem Lkw-Montagewerk in Wörth vorbildlich. Das Werk organisiert beispielsweise jährlich eine Berufsinformationsnacht, eine Art eigene Ausbildungsmesse für Schüler und deren Eltern. Zudem ermöglicht das Unternehmen Schülerpraktika in verschiedenen Bereichen und beteiligt sich auch regelmäßig an Info-Veranstaltungen in den Schulen der Region. „Wir wollen den Nachwuchs bestmöglich auf die Arbeitswelt vorbereiten, das fängt bei der Berufsorientierung an“, sagt Daniel Brunner, Leiter Aus- und Weiterbildung im Werk Wörth. Im Werk Wörth werden sieben Ausbildungsberufe und sechs Duale Studiengänge angeboten, aktuell sind rund 370 junge Menschen als Auszubildende oder Studierende beschäftigt.