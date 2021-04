Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag haben Unbekannte einen auf einem Parkplatz in der Lindenstraße in Landau einen silberfarbenen Mercedes CLA auf der Beifahrerseite an mehreren Stellen mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt, wie die Polizei mitteilt. Sie bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.