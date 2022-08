Mit dem Thema „Rassismus in Kriegszeiten“ befasste sich die Auftaktveranstaltung des Landesverbandes Deutscher Sinti und Roma zu einer neuen Meldestelle am Donnerstagabend im Frank-Loebschen Haus in Landau. Ab sofort können rassistische Übergriffe gegen Sinti und Roma auf der Homepage des Verbandes gemeldet werden.

Den Abend beherrschte die Frage „Gibt es Ukraine-Flüchtlinge erster und zweiter Klasse?“ Wohl eine rhetorische Frage, denn Jacques Delfeld jr., Geschäftsführer des Landesverbands, zeigte an mehreren Beispielen Ungleichbehandlungen auf. Pierrette Onangolo vom Flüchtlingsrat Rheinland-Pfalz und Luca Giongo vom Projekt Civi Cune Rheinland-Pfalz stellten die unterschiedliche Behandlung von ukrainischen und syrischen Flüchtlingen gegenüber und wiesen darauf hin, dass die Gruppe der Sinti und Roma zusätzlich eine Problematik darstellt.

Feindseligkeit und Rassismus

Die Willkommensmentalität gegenüber der einen Gruppe zeige sich in Bereitstellung von privaten Unterkünften, freier Wohnortwahl, Wahrung der Privatsphäre, Anspruch von Sozialleistungen, Arbeitserlaubnis, Zugang zu Bildungsangeboten, kostenloser Nutzung von Verkehrsmitteln. Demgegenüber müsse die andere Gruppe mit Asylanträgen kämpfen, in Erstaufnahmeeinrichtungen mit Hygieneproblemen zurecht kommen, mit Abschiebung rechnen, sich mit 20 Prozent weniger Sozialleistungen zufrieden geben, nicht uneingeschränkt arbeiten dürfen, wenn überhaupt.

Faisal Osman von der Black Community Foundation Stuttgart klagte das Fehlen der Menschenrechte an und konfrontierte die wenigen Zuhörer bildlich immer wieder mit dem sieben Meter hohen Stacheldrahtzaun und dem Verlust von Menschenleben, ebenso von eigenen schrecklichen Erlebnissen aufgrund seiner Hautfarbe. Ilona Lagrene, stellvertretende Vorsitzende vom Landesverband der Sinti und Roma, sprach von „Feindseligkeit und Rassismus“.

Jacques Delfeld fasste am Ende der Veranstaltung zusammen: „Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft Position dazu beziehen in Familie, Verein und Organisationen. Wir dürfen nicht wegschauen.“

Meldestelle

www.vdsr-rlp.de/meldeplattform/