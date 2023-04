Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Der Lebensraum Grundwasser ist wenig erforscht. Dabei ist er für uns Menschen ziemlich wichtig. Grundwasserökologe Sven Berkhoff erklärt, was die kleinen Organismen leisten und wie wir sie schützen können.

Der Sommer ist da. Jetzt ist es wichtig, viel zu trinken. In Deutschland ist das kein Problem. Kommt doch in der Regel aus jedem gewöhnlichen Haushaltswasserhahn Trinkwasser. Dass das so