Am Montag, 8. August, ist Memento-Tag, ein Aktionstag, der bundesweit bereits zum vierten Mal stattfindet und an dem die Vergänglichkeit des Lebens ins gesellschaftliche Bewusstsein gerückt werden soll. Das Thema Tod aus der gesellschaftlichen Tabuzone herausholen und sich lebensbejahend mit der eigenen begrenzten Lebenszeit auseinandersetzen, das ist die Absicht. In Wilgartswiesen wird um 18 Uhr ein Waldspaziergang angeboten. Auf dem Stationenweg erfahren die Teilnehmer von Förster Bernhard Klein, Leiter des Ruheforstes Wilgartswiesen, Interessantes zum „Werden und Vergehen im sensiblen Ökosystem Wald“. Trauerbegleiter Michael Daub informiert zu „Trauerprozess und Trauerbegleitung“. Trainerin Jacqueline Mayer vom Ruheforst lädt zu einer Achtsamkeitserfahrung ein. Begleitet wird die Veranstaltung von den „musikalischen Wegweisern“ Ludwig Müller (Panflöte), Ralf Bethke (Akkordeon) und Elias Kuntz (Handpan). Die etwa zweistündige Veranstaltung ist kostenfrei. Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, die Anzahl der Teilnehmer mitzuteilen. Kontakt: Telefon 06392 4090177, E-Mail info@ruheforst-suedpfaelzerbergland.de.