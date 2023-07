Zu einer Meinungsverschiedenheit kam es laut Polizei in der Nacht auf Samstag in einer Bar in der Westbahnstraße in Landau. Da die 27- und 36-jährigen Männer ihren Konflikt nicht mit Worten lösen konnten, gingen sie aufeinander los. Dabei wurden beide leicht verletzt. Der 27-Jährige störte die Anzeigenaufnahme vor Ort mehrfach, weshalb ihm die eingesetzten Beamten einen Platzverweis erteilten. Da er diesem nicht nachkam und weiter randalierte, musste er den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Gegen beide Beteiligten wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet.