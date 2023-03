Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Erna Boheim hat den Zweiten Weltkrieg in Barbelroth erlebt. 1997 schrieb die 1932 geborene Südpfälzerin ihre Erinnerungen für ihre Kinder und Enkel in einem Tagebuch nieder. In einem Auszug erzählt sie von traurigen Festen, um die Ohren fliegenden Granaten und einem Neuanfang vor Trümmerhaufen.

Im September 1939 brach der Krieg aus. Wir Kinder wussten nicht, was Krieg bedeutet. Ich ging schon zur Schule. Als wir einmal heim kamen, waren auf der Straße viele Soldaten mit Pferden