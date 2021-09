Rund 68 Prozent der Corona-Neuinfektionen zwischen dem 25. und 31. August im Kreis Südliche Weinstraße und in der Stadt Landau entfielen auf Ungeimpfte. Bei weiteren rund drei Prozent war der Impfstatus aufgrund des Meldewegs nicht zu ermitteln, teilt das Gesundheitsamt in Landau auf RHEINPFALZ-Anfrage mit. Rund 28 Prozent der Neuinfizierten waren geimpft.

„Heißt nicht, dass Impfen nicht wirkt“

Das Gesundheitsamt weist darauf hin, dass die Daten vorsichtig zu interpretieren sind. „Dass in den vergangenen sieben Tagen rund 28 Prozent der Neuinfizierten in Stadt und Kreis geimpft waren, heißt nicht, dass das Impfen nicht wirkt. Das Gegenteil ist der Fall, die Impfung wirkt“, betont die Pressestelle des Landkreises SÜW. Denn: Infizierte Geimpfte haben nach Beobachtung des Gesundheitsamts in aller Regel einen milden Verlauf. Diese Zahlen sagen also nichts über die Schwere der Erkrankung, die Zahl der Verstorbenen, die Hospitalisierungsrate oder die Belastung der Krankenhäuser aus. Unter den 28 Prozent Geimpften sind auch Menschen ohne Covid-19-Symptome. Der Kreis weist weiter darauf hin, dass es sich bei den Anteilen nicht um signifikante Ergebnisse im wissenschaftlichen Sinne handelt, sondern um eine aktuelle Momentaufnahme. „Es kann sich um eine zufällige Zusammensetzung handeln.“