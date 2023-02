Ob Nachhaltigkeitsworkshop, Lernatelier, Begegnungscafé oder Radgruppe: Das Mehrgenerationenhaus (MGH) am Danziger Platz macht ein breites Angebot. Mit Yvonne Heller, Julia Heesch und Hans Menzel ist dort seit Kurzem ein neues Team am Werk. „Seit fünfzehn Jahren insgesamt und seit nunmehr zehn Jahren in Trägerschaft der Stadt ist es Ankerpunkt, Anlaufstelle und Aktivposten für alles, was Menschen zusammenführt, und eine wichtige Stätte der Begegnung für die Menschen im Horst: das Mehrgenerationenhaus am Danziger Platz“, sagte Bürgermeister und Sozialdezernent Maximilian Ingenthron. „Was hier an Gemeinwesenarbeit, Hilfe und Vernetzung geleistet wird, ist einfach großartig und ein Segen für den ganzen Stadtteil.“ Das MGH werde in den kommenden Jahren ein wichtiger Akteur im Städtebauförderprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ sein. Gemeinsam mit den Bewohnerinnen und Bewohnern sollen die Wohn- und Lebensqualität im Horst verbessert, der Zusammenhalt vor Ort gestärkt und zahlreiche Maßnahmen umgesetzt werden. Das Mehrgenerationenhaus werde dabei entscheidend zum Gelingen beitragen. Stadtjugendpfleger Arno Schönhöfer lobte, dass das neue Team viele neue, eigene Ideen in die Arbeit einbringe und dass es die Wünsche und Ideen der Besucher ins Programm einbeziehe. „Die Besucherinnen und Besucher sollen bei uns selbst die Hauptakteurinnen und Hauptakteure sein: Wir bieten die Rahmenbedienungen, begleiten, beraten und unterstützen; die Menschen gestalten das Angebot selbst und bringen sich ein. Wir möchten sie zum ,selbst tun’ mobilisieren“, sagte Yvonne Heller vom MGH-Team.

Wer mehr über das Angebot des Mehrgenerationenhauses erfahren möchte, findet alle Informationen online unter www.jufoelandau.com/bereiche/mehrgenerationenhaus sowie über die Social-Media-Kanäle der Einrichtung auf Facebook und Instagram. .