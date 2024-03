Obwohl die Unfallgefahr groß ist und für diesen fahrlässigen Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung saftige Bußgelder drohen, erwischt die Polizei immer wieder Autofahrer, die während der Fahrt ihr Smartphone benutzen. Das ist alarmierend. Bei einer weiteren Kontrolle innerhalb weniger Tage stellte die Polizei erneut Fahrer, die sich um die Vorgaben nicht scheren. Innerhalb von 75 Minuten waren es neun Fahrer, die von der Polizei am Donnerstag in der Weißenburger Straße in Landau gemaßregelt wurden. Auf jeden Fahrer kommt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg zu. Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, gab es weitere Gründe zur Klage: Sieben Fahrer waren nicht angeschnallt, sie wurden gebührenpflichtig verwarnt. Außerdem hatte drei Fahrer ihre Papiere nicht dabei oder mussten Mängel an ihren Fahrzeugen erklären.