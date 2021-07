Am Dienstag beginnen Bauarbeiten auf der K45 zwischen Impflingen und Mörzheim, wie der Landesbetrieb Mobilität (LBM) in Speyer ankündigt. Für die Erneuerung der Fahrbahn müsse der 1,8 Kilometer lange Abschnitt voll gesperrt werden. Die Arbeiten werden voraussichtlich sechs bis acht Wochen dauern, wie der LBM auf Nachfrage mitteilt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die Bundesstraße 38 und die Landesstraßen 544, 493 und 510 umgeleitet – also über Appenhofen und Heuchelheim-Klingen. Die Kosten für das Vorhaben belaufen sich auf 550.000 Euro. Die Bauarbeiten zwischen Insheim und Impflingen werden voraussichtlich am Montag abgeschlossen. Dann wird die dortige Vollsperrung aufgehoben, teilt der LBM weiterhin mit.