In der Nacht zum Dienstag ist es in Landau in der Neustadter Straße/Ecke Nordring zu einem besonders dreisten Diebstahl von Fahrradteilen gekommen, teilt die Polizei mit. Ziel der Täter war ein Mountainbike. Dieses befand sich auf einem Fahrradträger, der am Fahrzeugheck eines geparkten VW-Transporters angebracht war. Gestohlen wurde hierbei die komplette Vordergabel – inklusive Vorderrad und Lenker. Bei der Vordergabel des Mountainbikes handelte es sich um ein auffälliges, rotes Modell der Marke „Marzocchi“. Zusätzlich war auf der Vordergabel auch der Markenname „Somber“ angebracht. Am unteren Teil der Vordergabel befand sich ein spezielles Teil einer Federvorrichtung der Marke „Secos“, das laut dem Geschädigten in Deutschland sehr selten verbaut ist. Auch die Griffstücke des Lenkrades waren auffällig rot. Die Schadenhöhe beträgt laut Polizei etwa 2000 Euro. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder dem Täter geben können, sich per E-Mail an pilandau@polizei.rlp.de oder telefonisch unter 06341 2870 zu melden.