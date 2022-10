Eine 84-Jährige ist am Dienstag Opfer von Schockanruf-Betrügern geworden. Wie die Landauer Kriminalpolizei mitteilt, wurde der Frau vorgegaukelt, dass ihre Schwester einen Unfall verursacht habe und eine Kaution hinterlegen müsse. So könne sie verhindern, dass ihre Schwester ins Gefängnis müsse. Die falsche Polizistin hat das Telefon noch an eine falsche Staatsanwältin weitergereicht, so wurde die 84-Jährige noch weiter verunsichert. Die Geschädigte holte bei ihrer Bank Geld sowie Schmuck und übergab alles den Betrügern an einem vereinbarten Treffpunkt. Bei einem Gespräch mit der „richtigen“ Schwester kam der Betrug ans Licht und die Geschädigte erstattete Anzeige bei der Polizei.

Es gab am selben Tag noch einen weiteren Schockanruf – dessen Erfolg konnte jedoch durch einen aufmerksamen Bankmitarbeiter verhindert werden, berichtet die Kripo weiter.

Aus diesem Anlass weist die Polizei erneut darauf hin, dass Polizisten niemals bei Bürgern anrufen und die Übergabe von Geld oder Wertsachen fordern. Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. Sollte Ihnen vorgemacht werden, dass ein Angehöriger in der Klemme steckt, rufen Sie Ihren Angehörigen unter der üblichen Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte. Lassen Sie sich von einem Anrufer nicht drängen und unter Druck setzen. Halten Sie nach einem Anruf mit finanziellen Forderungen mit Familienangehörigen oder der Polizei Rücksprache. Wählen Sie im Zweifel den Notruf 110.