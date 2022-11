Ungewöhnlich viele Rohheitsdelikte meldet die Landauer Polizei vom Samstag. Sie musste zweimal sogar zum Taser greifen, der Elektroschock-Pistole. Als erstes wurde gegen 14.10 Uhr ein 64-jähriger Niederländer von einer etwa fünfköpfigen Gruppe junger Männer in der Moltkestraße belästigt. Als er diese aufforderte, dies zu unterlassen, zerrissen sie ihm die Jacke. Sie flohen unerkannt, dafür machte die Polizei eine Zufallsentdeckung: Bei der Suche nach diesen Tätern kam ein Streifenwagen zufällig an einer Schlägerei in der Ostbahnstraße vorbei. Ein Täter flüchtete bei Erkennen der Beamten unvermittelt vom Tatort. Ein zweiter schlug und trat weiterhin auf sein am Boden liegendes Opfer ein. Da er dies auch nach Aufforderung durch die eingesetzten Beamten nicht unterließ, wurde er mit dem Taser überwältigt.

Ausraster beim Dartturnier

Gegen 20.45 Uhr kam es zu einer Schlägerei mit mehreren Beteiligten in einer Kneipe in Herxheim. Hintergrund war das Hausverbot, das der Wirt gegen eine Gästegruppe ausgesprochen hatte, die sich offenbar danebenbenommen hatte. Da sich die Gruppe weigerte zu gehen, kam es zur Schlägerei. Da sich zwei Aggressoren im Beisein der Polizei immer noch nicht beruhigten und weiterprügeln wollten, wurden sie in Gewahrsam genommen. Da sich einer von ihnen massiv wehrte, setzte die Polizei erneut den Taser ein. Schließlich kam es gegen 21.15 Uhr noch zu einer körperlichen Auseinandersetzung während eines Dartturnieres in Insheim. Hintergrund war der Jubel über einen erfolgreichen Treffer, der laut Polizei die gegnerische Mannschaft zu Übergriffen verleitete. Insgesamt wurden sieben Personen leicht verletzt und es kam zu mehreren kleineren Sachschäden. Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ein.