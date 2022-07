Am Samstag gegen 21.45 Uhr kam es laut Polizei auf der B38 in Höhe Dörrenbachs zu einem Unfall, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 61-jähriger Autofahrer fuhr auf der B38 auf ein Pannenfahrzeug auf und schob dieses etwas nach vorne. Vor dem Pannenfahrzeug befand sich zu diesem Zeitpunkt einer der fünf Insassen. Er wurde von dem in Bewegung gesetzten Pannenfahrzeug erfasst. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Zwei weitere Insassen und der Unfallverursacher wurden leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser gebracht. Derzeit stehen die genauen Verletzungen der Menschen noch nicht fest. Fraglich ist auch der Beleuchtungs- und Absicherungszustand des Pannenfahrzeugs. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 06343 93340 entgegen.