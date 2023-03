„Metall ist ein beliebtes Diebesgut – das merkt die Stadt Landau zurzeit wieder schmerzlich“, teilt die Verwaltung mit. In den zurückliegenden Wochen und Monaten seien im Stadtgebiet mehrere Gedenktafeln aus Bronze gestohlen worden, zuletzt am Freitag, 17. Februar, an der Augustinerkirche.

Das Stadtbauamt hat eine Liste mit den in jüngster Zeit gestohlenen Tafeln zusammengestellt. Es fehlen mehrere Gedenktafeln an der Augustinerkirche (unter anderem überschrieben mit „Kath. Pfarrkirche Hl. Kreuz).

Auch am Edith-Stein-Platz in der Weißquartierstraße (zum Gedenken an die Mennonitische Gemeinde), in der Xylanderstraße („Diese Mauer wurde mit Steinen der Landauer Synagoge errichtet“ ), in der Langstraße (überschrieben mit „Pestalozzischule“) und am Schleusenhaus in der Waffenstraße (überschrieben mit „Ehemaliges Spritzenhaus“) sind Verluste zu beklagen.

So sieht sie aus. Ein Archivbild der Gedenktafel an der Pestalozzischule. Foto: Stadt Landau

Ferner haben unbekannte Täter am Brunnen im Stadtdorf Godramstein mehrere Hennen und Küken aus Bronze entwendet, teilt die Verwaltung mit. Die Stadt Landau habe Strafanzeige wegen des Diebstahls der Tafeln gestellt. Sie weist darauf hin, dass zurzeit keine Arbeiten an den Gedenktafeln anstehen und bittet die Bevölkerung darum, wachsam zu sein – und die Polizei zu verständigen, sollte sich jemand an einer der Tafeln zu schaffen machen.

Weiter bittet die Verwaltung die Schrotthändler in der Region, darauf zu achten, ob die Tafeln bei ihnen auftauchen. In der Vergangenheit konnten so Tafeln wieder zurück an ihren angestammten Platz gebracht werden. Die Stadt Landau überlegt zudem, wie sie künftig mit ihren Gedenktafeln umgehen will.