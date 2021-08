Gleich zweimal wurden dieser Tage im Landkreis Fahrzeuge mutwillig beschädigt, wie die Polizei berichtet. Zwischen dem 20. und 25. August haben unbekannte Täter Im Schiffertsgarten in Oberotterbach an zwei Rover-Fahrzeugen den Lack zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei Bad Bergzabern unter Telefon 06343 93340. In der Nacht auf Samstag wurde an einem in der Privatstraße in Edenkoben geparkten Auto die Heckscheibe beschädigt. Schaden: etwa 400 Euro. Hinweise an die Polizei Edenkoben unter Telefon 06323 9550.