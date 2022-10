In der Nacht von Sonntag auf Montag haben Unbekannte mehrere geparkte Autos beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurden bisher acht Fahrzeuge gemeldet, bei denen jeweils die Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Entwendet hätten die unbekannten Täter nichts, heißt es im Polizeibericht. Die Beamten rufen weitere Geschädigte auf, sich bei der Polizeiinspektion in Landau zu melden. Die Dienststelle ist unter der Telefonnummer 06341 2870 oder per E-Mail unter pilandau@polizei.rlp.de zu erreichen.