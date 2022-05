Geht es nach den Grünen im Landauer Stadtrat, dann werden bei Neuprogrammierungen der Ampeln die Grünphasen für Fußgänger verlängert. So nämlich hätten Menschen mit Gehhilfen ausreichend Zeit zum Überqueren der Straße, heißt es in einem Antrag der Partei, der Thema am Dienstag im Stadtrat ist. Beim Rechtsabbiegen hätten nach aktueller Ampelschaltung Autofahrer gleichzeitig mit den Fußgängern Grün. Das könne mitunter zu gefährlichen Situationen führen. Um das Risiko von Abbiegeunfälle zu reduzieren, schlagen die Grünen die Prüfung einer eigenen Phase für Fußgänger vor, die getrennt von den rechtsabbiegenden Autofahrten ist.

Die CDU möchte von der Verwaltung prüfen lassen, wie sinnvoll Mitfahrerbänke an vielbefahrenen Straßen in der Stadt und in den Stadtteilen sind. Auch die geänderte Position der Stadt zum Geothermiekraftwerk ist ein Punkt der Tagesordnung. Die öffentliche Sitzung des Stadtrats beginnt um 17 Uhr in der Festhalle.