„Kinder können nicht mehr richtig schwimmen.“ Das hat Ralf Eggers (CDU), Sportwissenschaftler, einst Schwimmer in der Nationalmannschaft und deutscher Rekordhalter, im Stadtrat konstatiert. Schuld daran ist natürlich Corona, weil Schwimmkurse ausgefallen sind. Eggers warf Schul- und Sportdezernent Maximilian Ingenthron (SPD) vor, daran nicht gedacht zu haben, als das Freizeitbad La Ola bei Öffnung des Freibads im Prießnitzweg seine Öffnungszeiten reduziert hat. Im La Ola stünden täglich bis 15 Uhr sechs Bahnen und ein komplettes Lehrschwimmbecken leer, welche die Stadt dem Vereinssport hätte zur Verfügung stellen können. Das hätte nicht einmal Personal erfordert, da Aufsicht und Haftung bei solchen Kursen auf Lehrer und Trainer übertragen würden. Ingenthron reagierte erstaunt. Er sei in regem Austausch mit den Schulen, ein solcher Wunsch sei noch nie an die Stadt herangetragen worden. Nicht einmal Eggers, der als stellvertretender Vorsitzender des Schwimmclubs mit der Materie vertraut sei, habe Bedarf angemeldet. Im Übrigen verweist Ingenthron auf eine Pressemitteilung der Stadtholding vom Mai, in der der Satz steht: „Das Schul- und Vereinsschwimmen findet regulär statt.“ Also außerhalb der regulären Badezeiten. Auf der Homepage der DLRG, die regelmäßig Schwimmkurse im La Ola anbietet, ist zu lesen, dass es dafür eine Warteliste gibt, die aber so gefüllt ist, dass sie geschlossen werden musste. Bis Jahresende seien alle Anfängerkurse ausgebucht. Das Problem sind offenbar nicht die fehlenden Kapazitäten im Wasser.