Die Verbandsgemeinde Herxheim wird eine Verordnung zum Schutz von freilebenden Katzen erlassen. Diesen Schritt hat der Verbandsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Wie Verwaltungschefin Hedi Braun mitteilte, hätten der Verein Streunerpfoten und das Tierheim in Landau dargelegt, wie wichtig dieser Schritt sei. Die Tierheime seien voll. Die Situation könne entschärft werden, wenn nur noch kastrierte Katzen in den Freigang dürften. Im Bereich der VG Herxheim lebten inzwischen knapp 100 Katzen, die als wilde, nicht kastrierte Streuner registriert seien. Viele freilebende Katzenbabys würden an Infektionskrankheiten, Unterernährung oder etwa Unterkühlung sterben, erklärte Hedi Braun. Die Verbandsgemeinden Bad Bergzabern, Edenkoben und Offenbach sowie die Stadt Wörth haben bereits entsprechende Schritte veranlasst. Die Katzenschutzverordnung wird nicht proaktiv überwacht. Aber sie ermöglicht es den Veterinär- und Ordnungsbehörden sowie den Tierschutzvereinen rechtssicher freilaufende Katzen einzufangen und deren Halter zu ermitteln.