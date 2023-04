Die Stadtverwaltung behält zur Stärkung der Gastronomie eine Regelung bei, die sie vergangenes Jahr getestet hatte.

In der Landauer Außengastronomie sind Veranstaltungen mit Beschallung möglich, beispielsweise kleine Konzerte. Aufgrund der positiven Resonanz in der vergangenen Saison werde diese Möglichkeit auch in Zukunft beibehalten, teilt die Stadt mit. „Unser Ziel ist, das Landauer Nachtleben wieder in Gang zu bringen und unsere Innenstadt zu stärken“, betont Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). „Aus diesem Grund unterstützen wir die Gastronominnen und Gastronomen gerne, wo wir können, und ermöglichen weiterhin Events mit Live-Band oder DJ“, sagt Geißler, der auch Kulturdezernent der Stadt ist.

Die Regelung trage zum Schutz der Belange der Nachbarinnen und Nachbarn bei, so Ordnungsdezernent Lukas Hartmann (Grüne): „Durch die Anmeldepflicht beim Ordnungsamt können wir steuern, dass es keine weiteren musikalischen Darbietungen im unmittelbaren Umfeld gibt. In der vergangenen Saison haben wir damit sehr gute Erfahrungen gemacht.“

Neu ist auch, dass die Wirte größere Flächen im Freien nutzen können. Der Stadtrat hatte eine Gebührenstaffelung bei der Sondernutzungsgebühr auf dem Rathausplatz, dem Stiftsplatz und dem Untertorplatz beschlossen. Damit wurden die Plätze in mehrere Zonen unterteilt. Je nach Zone sinken die Gebühren für die Nutzung um bis zu 40 Prozent. „Auch hier sind wir einem häufig geäußerten Wunsch der Gastronominnen und Gastronomen nachgekommen und glauben, damit künftig noch bessere Bedingungen bieten zu können“, erklärt Beigeordneter Hartmann. Dieses Modell wird in der nun beginnenden Freiluftsaison erprobt.