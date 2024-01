Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Öffnungszeiten der Bereitschaftspraxis am Landauer Vinzentius-Krankenhaus wurden drastisch gekürzt. Deshalb gehen jetzt noch mehr Patienten direkt in die Notaufnahmen. Das System ächzt. Die geplante Notfallreform des Bundesgesundheitsministers verspricht Abhilfe. Was halten die Medizinier vor Ort davon?

Bis Ende Dezember war der ärztliche Bereitschaftsdienst immer für Patienten da, wenn Hausarztpraxen geschlossen sind. Jeden Tag und auch in der Nacht. Doch die Kassenärztliche Vereinigung