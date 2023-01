Nach Angaben des Landauer Bürgerbüros und Standesamts waren im vergangenen Jahr in der Stadt mehr Menschen mit Haupt- oder Nebenwohnsitz gemeldet als im Jahr zuvor. Es waren genau 49.124 Bürger – ein Plus von 690 im Vergleich zum Vorjahr. Während das Standesamt alle Geburten und Sterbefälle in Landau zählt, listet das Bürgerbüro die Geburten und Sterbefälle von Landauern. 2022 wurden in Landau 1077 Kinder geboren, 207 weniger als im Baby-Boom-Jahr 2021. Davon waren 386 kleine Landauer – im Vergleich zu 412 im Vorjahr. Das Vinzentius-Krankenhaus unterhält die einzige Geburtshilfe der Südpfalz, insofern werden hier auch Kinder geboren, deren Eltern außerhalb der Stadt leben.

Weniger Sterbefälle

Dem gegenüber steht die Zahl der Sterbefälle: In Landau starben im vergangenen Jahr 764 Menschen. Zum Vergleich: 2021 waren es 808; 2020: 778; 2019: 693; 2018: 664. Unter den Landauern blieb die Zahl der Sterbefälle mit 525 fast gleich hoch wie im Vorjahr (2021: 529; 2020: 476; 2019: 466; 2018: 494).

259 Mal läuteten in Landau die Hochzeitsglocken, etwa ebenso häufig wie im Vorjahr mit 252 Eheschließungen. Fünfmal haben sich Gleichgeschlechtliche das Ja-Wort gegeben (2021: 4; 2020: 10; 2019: 12; 2018: 10).