Der Landauer Beigeordnete Lukas Hartmann (Grüne) kann sich vermutlich in Kürze über eine Gehaltserhöhung freuen: Der Hauptausschuss berät am Dienstag darüber, ihn mit Wirkung ab 1. Februar in die Besoldungsgruppe B 2 einzustufen. Das entspricht derzeit 8086 Euro monatlich. Die Entscheidung selbst fällt in der Sitzung des Stadtrates am 1. Februar.

Die Bezahlung von Oberbürgermeister, Bürgermeister und Beigeordnetem ist in der Landesverordnung über die Besoldung und Dienstaufwandsentschädigung der hauptamtlichen