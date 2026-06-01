Für Landau wird eine neue Weinhoheit gesucht, die die Nachfolge der amtierenden Weinprinzessin Helene I. antritt. Bewerben können sich Landauer, die Lust auf Wein, Menschen und die Region haben, und zwar unabhängig vom Geschlecht, wie die Stadtleben Landau in der Pfalz GmbH mitteilt. Gekrönt wird die neue Weinhoheit beim Fest des Federweißen im Oktober. Danach repräsentiert sie ein Jahr lang Landau, seine Stadtdörfer und die Weine der Region auf Festen, Veranstaltungen und bei offiziellen Terminen.

„Wenn Genuss, Lebensfreude und Landauer Wein zusammenkommen, gehört unsere Weinhoheit einfach dazu“, sagt Oberbürgermeister Dominik Geißler (CDU). Die amtierende Weinprinzessin Helene Adam aus Queichheim habe das Amt „mit viel Charme, Herzblut und Engagement ausgefüllt“. Stadtleben-Geschäftsführerin Nina Ziegler erklärt in der Mitteilung, dass das Amt weit mehr sei, als „Krone tragen und freundlich winken“. Gesucht werde eine Persönlichkeit mit Ausstrahlung, Interesse am Weinbau und Freude am Gespräch mit Menschen.

Bewerbungen gehen bis Freitag, 19. Juni, per E-Mail an visit@landau.de.