Mehr als jeder Dritte ist am Mittwoch zwischen 15.15 Uhr und 19.15 Uhr auf der B38 bei Billigheim-Ingenheim in Fahrtrichtung Bad Bergzabern geblitzt worden. Laut Polizei wurden in den vier Stunden 964 Fahrzeuge gemessen, 347 oder rund 36 Prozent davon waren zu schnell unterwegs. Es gilt dort Tempo 70 für Pkw und Tempo 60 für Lkw, der Schnellste brachte es auf 107 Stundenkilometer. Auf 59 Fahrer kommt laut Polizei nun ein Bußgeld in Höhe von mindestens 60 Euro zu, teilweise müssen sie auch mit einem Punkt im Fahreignungsregister rechnen. 288 Fahrer kommen etwas billiger davon, sie müssen nur ein Verwarngeld bezahlen.