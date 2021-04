Bei einer Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag zwischen 19.15 Uhr und 20.05 Uhr in der Landauer Rheinstraße in Fahrtrichtung Queichheimer Brücke waren exakt zehn Prozent der 100 gemessenen Autofahrer zu schnell – einer sogar sehr viel zu schnell. Nach Angaben der Polizei hat sie den Spitzenreiter mit 106 Stundenkilometern gemessen, wo 50 erlaubt sind. Das bedeutet ein Bußgeld in Höhe von 280 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.