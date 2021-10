Die Impfquoten in Landau und der Südlichen Weinstraße liegen weiterhin über dem Bundes- und Landesschnitt. Wie die Kreisverwaltung SÜW beim Impfdokumentationszentrum Rheinland-Pfalz erfahren hat, sind in Landau fast 81,6 Prozent aller Bürger über elf Jahren geimpft. Im Landkreis sind es fast 71,9 Prozent. Die Daten stammen vom Mittwoch. Zu beachten sei, so die Kreisverwaltung, dass bei den Impfungen durch Hausärzte aufgrund der geringeren Informationsübermittlung der Impfort in der Statistik gleichzeitig als Wohnort gilt. Laut Robert-Koch-Institut vom Donnerstag sind bundesweit 66 Prozent aller Bürger gegen Corona geimpft, bei allen über 18-Jährigen liegt die Quote bei 76,6. In Rheinland-Pfalz sind es 65,9 Prozent der Bevölkerung, beziehungsweise 76,3.