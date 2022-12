Die Gesundheitsämter in der Südpfalz melden seit Freitag vergangener Woche 410 neue Infektionen mit dem Coronavirus: 225 in der Stadt Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sowie 185 im Kreis Germersheim. Bei 47 der 225 Infektionen im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes in Landau handelt es sich um Reinfektionen. Außerdem sind binnen einer Woche fünf weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona zu beklagen – eine Frau aus der Stadt Landau, eine Frau aus der Verbandsgemeinde Offenbach, zwei Männer aus der Verbandsgemeinde Landau-Land sowie eine Frau aus der Verbandsgemeinde Herxheim. Die Inzidenzen: 159,8 in der Stadt Landau, 108,7 im Kreis Südliche Weinstraße und 143,8 im Kreis Germersheim.