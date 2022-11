Es hat im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Todesfall gegeben: Der Landkreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau teilen gemeinsam mit, dass seit der letzten Meldung am Freitag, 18. November, ein Mann aus der Verbandsgemeinde Herxheim an oder mit Corona gestorben ist. Seit Beginn der Pandemie sind damit 306 Todesfälle im Zuständigkeitsbereich des gemeinsamen Gesundheitsamtes zu verzeichnen. Im Verlauf der vergangenen Woche wurden in der Stadt Landau und im Kreis SÜW 317 neue Corona-Infektionen per PCR-Test bestätigt, bei 50 Fällen handelt es sich um Reinfektionen. Die Inzidenzen: 168,4 in der Stadt Landau, 172,5 im Kreis SÜW und 174,8 im Kreis Germersheim.