Erwin Würth präsentiert in über 40 Geschäften wieder Werke seines Schaffens. Diesmal unter dem Motto „Mehr Licht – Meereslichter für Landau“. Weil Corona Ausstellungen vereitelt hat, ist der Holzkünstler aus Petersbächel 2020 kurzerhand in die Stadt gekommen und hat seine Holz-Art-Lichtobjekte in Schaufenstern ausgestellt und zum Kauf angeboten.

Zeigte der Künstler in den vergangenen beiden Jahren überwiegend Leuchten aus einheimischen Hölzern, so wird es in diesem Jahr zum größten Teil Leuchten aus hölzernem Strandgut zu sehen geben. Schon lange arbeitet der 58-Jährige neben einheimischen Hölzern auch mit hölzernem Strandgut, wie er der RHEINPFALZ berichtet. „Wenn ich mich in ein Thema vertiefe, bin ich immer wieder selber überrascht, wie mich das Material inspiriert“, schreibt Würth. Er verwendet das hölzerne Strandgut so, wie er es gefunden hat, bringt die Formen, welche die Natur schon geschliffen und kreiert hat, mit Fantasie neu zur Geltung.

Nachhaltiges Leben

Energie sparen ist für Würth in diesem Zusammenhang schon lange ein Thema: „Ich statte meine Lichtobjekte schon immer mit LED-Birnen aus, damit sie nur minimal Strom verbrauchen. Die vorhandenen Ressourcen schonen und erhalten, eben nachhaltiges Leben, ist für mich persönlich, aber auch in meiner künstlerischen Tätigkeit schon immer ein Thema, das mir am Herzen liegt“, betont Würth. Heute hat er mit dem Aufbau begonnen.

In seinem 200 Quadratmeter großen Atelier in Petersbächel, Sandbuckel 2, empfängt Würth am ersten Advent, 27. November, von 14 bis 18 Uhr Besucher zur Veranstaltung „Kunst- und Klang im Atelier“. Das Format pflegt er seit 1999, inzwischen allerdings nicht mehr mit Gastkünstlern. Am Nachmittag gibt es im Freien drei Musikeinlagen von verschiedenen Chören, Musikgruppen oder Künstlern.