Peter Wollny, Geschäftsführer der Anästhesie-Agentur mit Sitz in Landau, hat der gemeinnützigen Organisation Silberstreif gegen

Altersarmut einen Scheck über 3000 Euro überbracht. Mit dieser Weihnachtsspende sollen diejenigen unterstützt werden, „die nicht nur in Zeiten von Energiekrise und Inflation, sondern dauerhaft sparen müssen“, so Wollny bei der Scheckübergabe an die Vorsitzende des Vereins, Christine Baumann.

Der Silberstreif kümmert sich ehrenamtlich um Seniorinnen und Senioren, die mit einer kleinen Rente und Grundsicherung auskommen müssen. Der Verein übernimmt beispielsweise die Kosten für dringend benötigte Haushaltsgeräte, Möbel oder medizinische Hilfsmittel, die von Sozialleistungen nicht gedeckt sind. Baumann sagte, in den kommenden Wintermonaten werde die finanzielle Unterstützung älterer Mitbürger besonders nötig sein. Viele könnten die gestiegenen Heizkosten nicht mehr bezahlen.

Die Hire a Doctor Group, zu der auch die Landauer Anästhesie-Agentur gehört, ist ein Personaldienstleister im Gesundheitswesen und vermittelt bundesweit Ärztinnen und Ärzte, Pflege- und Rettungsfachpersonal sowie andere medizinische Fachkräfte für kurzfristige Vertretungen in Krankenhäuser, (Reha-)Kliniken, Arztpraxen, Pflegeeinrichtungen und Rettungsdiensten. Hire a Doctor unterstützt seit vielen Jahren karitative Einrichtungen oder Projekte.