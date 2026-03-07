Für sein berufspolitisches Engagement ist Dr. Hans-Werner Mollenhauer geehrt worden. Landrat Dietmar Seefeldt überreichte dem 86-Jährigen die Goldene Kreiswappennadel.

„Die Verdienste von Dr. Mollenhauer bleiben auch nach seiner aktiven Zeit als HNO-Arzt ehrungswürdig. Deshalb ist auch die Goldene Kreiswappennadel wohlverdient“, erklärte Landrat Seefeldt (CDU) bei der Feierstunde im Landauer Kreishaus. „Was er für unseren Landkreis durch sein Engagement im damaligen Kreiskrankenhaus Bad Bergzabern, heute Standort des Klinikums Landau-SÜW, sowie für seinen gesamten Berufsstand auch auf europäischer Ebene geleistet hat, verdient großen Respekt“, wird Seefeldt in einer Mitteilung der Kreisverwaltung weiter zitiert.

Hans-Werner Mollenhauer war nicht nur viele Jahre als Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde und plastische Operationen in der Südpfalz tätig. Er hat sich laut Mitteilung unter anderem auch als rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender für die Belange seiner Kolleginnen und Kollegen im Deutschen Berufsverband der Hals-Nasen-Ohrenärzte eingesetzt und sie mehrere Jahre lang im europäischen Fachärzteverband vertreten.

1974 gründete Mollenhauer die Belegabteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde im früheren Kreiskrankenhaus in Bad Bergzabern mit zwölf Betten. 2006 zog es ihn für vier Jahre nach Zypern in die Blue Cross Clinic. 2010 verlegte er seinen Kassenarztsitz nach Alzey, wo er bis 2018 tätig war. Bereits seit 1988 hat der in Birkenhördt lebende Mediziner laut Kreisverwaltung regelmäßig Fortbildungen für rheinland-pfälzische HNO-Ärztinnen und -Ärzte organisiert, zuletzt im Dezember 2025.