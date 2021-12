Am Dienstag, 21. Dezember, von 18 bis 19 Uhr öffnet die Johanneskirche in der Horststraße 97 die Türen für alle Menschen, die im Advent Stille suchen. Nach dem Läuten gibt es eine kurze Meditationsübung. Eine Möglichkeit zum Gespräch wird ebenfalls angeboten. An Heiligabend zwischen 21.30 Uhr und 23 Uhr brennen die Kerzen der Johanneskirche. Mit Abstand zu anderen ist es möglich, in der offenen Kirche das weihnachtliche Gefühl zu empfinden und das Gespräch mit Gott zu suchen. Am zweiten Weihnachtstag, 26. Dezember, um 10 Uhr ist Sing-Gottesdienst vor der Kirche mit der Bläserkantorei der Stiftskirche. Für alle Veranstaltungen gilt 3G und Maskenpflicht.