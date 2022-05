Die Schulgemeinschaft des Eduard-Spranger-Gymnasiums in Landau hat vor den Osterferien eine Hilfsaktion für Kriegsopfer in der Ukraine gestemmt, die sehr erfolgreich war. Auch andere Schulen haben sich beteiligt. Nun folgt sogleich der zweite Streich.

Wie Schulleiterin Dagmar Linnert mitteilt, ging die Initiative für die Aktion „Schmerz lindern – Wunden heilen“ vom ESG-Lehrer Christian Schilling und dessen Frau Daria aus. Dank der hohen Spendenbereitschaft von Schülern, Eltern, Lehrern und vielen anderen konnten Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial im Wert von 40.000 Euro in die Ukraine gebracht werden.

Lazarett im Osten

Am 30. April traf die Lieferung in der ukrainischen Stadt Kamianets-Podilskyi ein, berichtet Linnert. Von dort aus wurden die Sachen an ein Lazarett an der Front im Osten der Ukraine weitergeleitet. Der Schwiegervater von Christian Schilling hat die Umladung und Dokumentation persönlich begleitet, so Linnert.

Die Schulgemeinschaft des Eduard-Spranger Gymnasiums spendete innerhalb von sieben Tagen 8888 Euro. „In sehr kurzer Zeit ist die Aktion zu einem großen gemeinsamen Projekt verschiedener Schulen und Institutionen gewachsen“, schreibt die Schulleitung in einer Mitteilung. Beteiligt haben sich die Freie Montessori Schule Landau, das Gymnasium im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern und der Kindergarten „Rappelkiste“ in Ilbesheim.

Transport im Juni

Gemeinsam haben Schüler, Eltern und Kollegen aus diesen Einrichtungen laut Linnert rund 14.000 Euro gespendet. Über einen persönlichen Kontakt hatte Familie Schilling die Möglichkeit, Medikamente und medizinisches Verbrauchsmaterial im Wert von 40.000 Euro zu erwerben, darunter Schmerztabletten und blutstillende Mittel sowie Infusionen, Spritzen, Tourniquets und steriles Verbandsmaterial. Die Organisatoren heben insbesondere den Einsatz der Praxis Dres. Huntenburg und DeJongh in Landau, der KFE-Kaffeerösterei Landau und der Pfalznudel GmbH Großfischlingen sowie den Besitzer der Kur Apotheke in Annweiler, Hartmut Hildebrandt, hervor.

Jetzt vor den Sommerferien läuft die Aktion erneut an: Bis zum 17. Juni werden wieder Spenden angenommen. Mitte Juni ist dann eine weitere Hilfslieferung in die Ukraine geplant, wie Schulleiterin Dagmar Linnert mitteilt.

Info

Wer sich mit einer Geldspende beteiligen möchte, kann sich per Mail an schilling@esg-landau.de wenden.