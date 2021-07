Die Südwestdeutschen Medientage sind vorbei – der Veranstalter, die Evangelische Akademie, hatte sich als eine der ersten Akademien deutschlandweit, an eine Präsenzveranstaltung gewagt. Unter dem Titel „Was wärmt nach dem Lagerfeuer?“ diskutierten Teilnehmer am 9. und 10. Juni in Landau über den Zusammenhang von medialer und gesellschaftlicher Fragmentierung. Dabei wurden ein Gespräch mit dem Sozialpsychologen und Publizisten Harald Welzer aufgezeichnet. Titel: Ende des Lagerfeuers? Das und weitere Videos sind auf der Homepage der Akademie unter eapfalz.de verfügbar.