Wegen vorbereitender Arbeiten für den Neubau anstelle des abgerissenen Kaufhofs muss die Maximilianstraße in Landau von 27. Juli bis längstens 17. August halbseitig gesperrt werden. Der Grund ist, dass dort verlaufende Kabel verlegt werden müssen. Darauf hat die Stadtverwaltung am Donnerstag hingewiesen. Wie berichtet, plant der Projektentwickler Ehret & Klein anschließend, das Abrissgrundstück ringsum mit Stahlspundwänden abzudichten und danach eine tiefe Baugrube für eine zweigeschossige Tiefgarage auszuheben. Dabei muss Grundwasser abgepumpt werden. Nach Angaben der Stadt soll auch in diesem Jahr noch der Grundstein für den Neubau gelegt werden.

Von der halbseitigen Sperrung betroffen ist der Abschnitt der Maximilianstraße zwischen Ostbahn- und Linienstraße. Der Verkehr von Norden nach Süden wird über die Industriestraße, den Ostring und die Rheinstraße umgeleitet. Der Verkehr von Süden nach Norden, also von der Queichheimer Brücke in Richtung Horstbrücke, kann weiter fließen. Auch die Zufahrt zum Busbahnhof ist nicht betroffen.