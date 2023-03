Erneut ist die Arbeitsgemeinschaft „Schule ohne Rassismus-Schule mit Courage“ am Max-Slevogt-Gymnasium in Landau beim Jugend-Engagement Wettbewerb des Landes Rheinland-Pfalz ausgezeichnet worden. Das teilt die Schule mit Am 10. März fahren fünf Schülerinnen aus dem Max-Slevogt-Gymnasium nach Mainz, um in der Staatskanzlei die Auszeichnung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer überreicht zu bekommen. Die Schülerinnen haben sich mit dem Thema: „Mobbing“ beschäftigt und dazu ein Memory-Spiel „Mensch ärgere MICH nicht“ entwickelt. Leider gehöre Mobbing zum Schulalltag. Die Schülerinnen fragten sich: Wie kann man damit umgehen, wie angebracht und schlagfertig reagieren? Spielerisch würden beim „Mensch ärgere MICH nicht“ passende Antworten auf provozierende und verletzende Fragen und Bemerkungen gegeben. Dieser Ansatz und die gesamte Konzeption des Spiels habe die Jury des Jugend-Engagement-Wettbewerbs überzeugt und die Arbeitsgemeinschaft des MSG als diesjährigen Preisträger, zusammen mit anderen aus ganz Rheinland-Pfalz, ausgezeichnet.