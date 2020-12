Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagnachmittag in der Gaisbergstraße/Ecke Hauptstraße in Burrweiler gegen eine Sandsteinmauer gefahren. Statt sich um den Schaden zu kümmern, machte er sich aus dem Staub. Wie die Polizei berichtet, wollte der Mann in dem Bereich wenden, fuhr jedoch rückwärts gegen den Sockel der Mauer. Das hatte ein Zeuge gesehen, der die Polizei verständigte. Einen Teil des Kennzeichens der Zugmaschine konnte er ebenfalls ablesen. Der Schaden der Mauer wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Edenkoben hat die Ermittlungen aufgenommen. Diese nimmt weitere Zeugenhinweise unter Telefon 06323 9550 oder per E-Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.