Ein unbekannter Fahrer beschädigte am Freitagmorgen vermutlich beim Rangieren die Grundstücksmauer eines Anwesens in der Straße Sunnerwiesen 13 in Herxheim und haute danach ab, wie die Polizei berichtet. Die Anstoßstelle liegt auf etwa einem Meter Höhe. Schaden: 500 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 06341 2870.