Für viele war Mathematik das Horrorfach, aber im modernen Leben funktioniert nichts ohne sie. Zu wenig gelehrt werde das Verständnis, monieren Forscher. Das wollen sie ändern.

Es gibt ein Problem im Mathe-Unterricht in den Schulen. Die Schüler lernen, wie sie Formeln anwenden und Gleichungen lösen, aber zu kurz kommt das tiefere Verständnis der Mathematik. Die Fragen danach, warum man welche Berechnungen durchführt oder was man macht, um welches Ziel zu erreichen, werden im Unterricht oft nicht geklärt. Und da wollen Susanne Digel und Jürgen Roth sowie ihr Team abhelfen.

Digel, promovierte Mathe-Didaktikerin, und Roth, Inhaber des entsprechenden Lehrstuhls an der Landauer Uni, haben eine Idee: eine entsprechende Fortbildung für Lehrer. Klingt zunächst mal nicht bahnbrechend, aber der Ansatz ihres Projekts Mategnu sei es dennoch, klingt im Gespräch mit dem Duo an. „Das Konzept gibt es so nirgends“, sagt Roth, es sei mindestens deutschlandweit einmalig. Dort lernen die Lehrer, wie sie den Schülern besser vermitteln können, warum sie welche mathematischen Operationen nutzen sollten – die sie dann natürlich auch beherrschen müssen. Aber Letzteres sei eh schon der Fall.

Begleitung über die ganze Oberstufe

Dass es im Verständnisbereich unter Studien- oder Berufsanfängern Defizite gibt, wissen Roth und Digel – auch aus eigener Anschauung. Schließlich gibt es an Universitäten seit Jahren Kurse, mit denen die Abiturienten auf die Anforderungen der Hochschule vorbereitet werden sollen. Ändert man aber die Stoßrichtung des Unterrichts in der Oberstufe, werden diese unnötig. Zudem ändern sich die Bedingungen des Mathe-Abiturs im Jahr 2030, erklärt Digel. Und diese Änderungen sind bereits mitgedacht worden, die Nutzung frei zugänglicher digitaler Anwendungen spielt eine große Rolle.

Die Fortbildung begleite die Lehrer über die ganzen drei Jahre der Oberstufe hinweg und bilde alle Lehrplanthemen ab, betonen Digel und Roth. Das sei so nicht üblich. Bislang nähmen Fortbildungskonzepte einzelne Inhalte in den Blick, nach dem Motto: So lehrt man die Kurvendiskussion richtig. Hier geht es um den ganzen Stoff der Oberstufe – und dies nicht nur an Gymnasien, sondern an allen Schulen, die eine solche anbieten.

Schüler lernen besser

Die Lehrer werden bei Mategnu rund ein halbes Jahr, bevor der Stoff im Unterricht zu behandeln ist, geschult und begleitet – bis zur Erstellung der Kursarbeiten passend zum neuen Ansatz. Und dies die ganzen drei Jahre lang. Evaluiert, also im Nachhinein gezeigt, haben Digel und Roth nicht nur, dass die Lehrer den Ansatz umsetzen, sondern auch, dass die Schüler so besser lernen. Roth betont dies, weil das wohl nicht bei allen Fortbildungskonzepten gemacht wird. Die erste Fortbildungsrunde bei Mategnu hat bereits mit 52 Schulen begonnen. Für das kommende Schuljahr suchen er und Digel noch weitere Mathe-Lehrer, die mit ihren Kursen am Mategnu-Konzept teilhaben wollen. Anmeldeschluss ist der 30. April.

Im Netz

Anmeldung und weitere Informationen im Internet unter mategnu.de.