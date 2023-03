Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Reiche Quelle für kommende Forscher: Die Stadtverwaltung hat im vergangenen halben Jahr alles gesammelt, was in Landau in Sachen Corona passiert ist. Das Material füllt einen Textband und zwei Bände mit Anhängen. Oberbürgermeister Thomas Hirsch hat diese besondere Chronik des ersten Halbjahres am Donnerstag dem Stadtarchiv übergeben.

Es war am 9. Januar, dass die Nachricht um die Welt ging, dass eine zuerst in China massenhaft aufgetretene Lungenkrankheit durch ein neues Coronavirus ausgelöst wird. Von da an überschlugen