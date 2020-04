Mund und Nase müssen abgedeckt sein, wenn wir einkaufen gehen oder Bus und Bahn fahren. Ab Montag, 27. April, gilt angesichts der Corona-Pandemie auch in Rheinland-Pfalz die Maskenpflicht – überall dort, wo viele Menschen aufeinandertreffen. Die Stadt Landau appelliert außerdem an die Besucher des Landauer Wochenmarkts, Mundschutz zu tragen, auch wenn der Markt unter freiem Himmel ist.

Oberbürgermeister Thomas Hirsch und die Landräte Fritz Brechtel (Germersheim) und Dietmar Seefeldt (SÜW), die sich schon Anfang April für das Tragen eines einfachen Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit ausgesprochen hatten, begrüßen die Entscheidung des Landes. In einer Pressemitteilung verweisen sie darauf, „schon ein einfacher Mund-Nasen-Schutz kann ausreichen, um Tröpfchen, die beispielsweise beim Husten oder Niesen ausgestoßen werden, abzufangen und damit den Nächsten nicht zu infizieren“. Mit der Maskenpflicht gehe ausdrücklich kein medizinischer Mundschutz einher, es genüge ein Schal, Tuch oder eine selbst gemachte oder gekaufte Stoffmaske. „Es geht vor allem um den Schutz der Personen in unserem Umfeld.“ Eine Maske zu tragen, sei in diesen Zeiten ein Symbol der Verantwortung.

„Infektionen verhindern“

„Wenn jeder von uns alle machbaren Schutzmaßnahmen einhält, können wir gemeinsam die Verbreitung des Virus verlangsamen und damit viele Infektionen verhindern. Insbesondere, wenn wir uns an Plätzen bewegen, die das Distanzwahren nicht ermöglichen, wie beim Einkaufen oder im ÖPNV, ergibt ein Mund-Nasen-Schutz Sinn.“ Man dürfe das Erreichte jetzt nicht leichtfertig aufs Spiel setzen, es gehe um die Gesundheit aller, betonten Hirsch, Brechtel und Seefeldt.

Noch einmal zum Wochenmarkt: Er ist weiterhin dienstags und samstags von 7 bis 14 Uhr auf dem Rathausplatz. Samstags werden die Stände auseinandergezogen und zum Teil auch neu angeordnet: Der Käsestand Wissmann und der Fischstand Berger als große Besuchermagneten stehen dann auf der Ostseite des Alten Kaufhauses. Der ebenfalls stark frequentierte Putenstand Weilerhöfer wird vor dem Bekleidungsgeschäft „New Yorker“ positioniert.