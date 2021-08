Rund 40 Gegner der Maskenpflicht haben am Freitag ab 16 Uhr in der Landauer Innenstadt für ein „Recht auf freies Atmen“ demonstriert. Die meisten ohne Maske.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung hatten die deutlich sichtbar präsente Polizei und das Landauer Ordnungsamt die Teilnehmenden kontrolliert – das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung war Auflage der Stadt Landau, die sich dabei auf die Empfehlungen des Landes berufen hatte. Aber: Fast kein Teilnehmer hatte eine auf. Nicht alle Menschen seien bereit gewesen, ihre Befreiung von der Maskenpflicht vorzuzeigen, teilt das Landauer Ordnungsamt auf Anfrage mit. Ordnungswidrigkeitenverfahren würden im Nachgang zur Demo eingeleitet. Nach einer Rede auf dem Rathausplatz sind die Demonstrierenden durch die Landauer Innenstadt gezogen. Die Versammlung hat wie geplant um 18 Uhr ein Ende gefunden. Gegenprotest gab es nicht.

Am Freitag ist die Stadt Landau aus der Corona-Gefahrstufe Orange wieder in die Warnstufe Gelb gerutscht. Gleichzeitig wurde bekannt, dass der Landkreis Südliche Weinstraße am Samstag in der Alarmstufe Rot geführt werden wird.