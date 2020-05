3056 Euro haben Sabine Gerstner und Andrea Lindemann im Namen der Maskenbörse Landau-Südliche Weinstraße an Barbara Ernst, Tierpflegerin im Landauer Tierheim Maria Höffner, übergeben. „Unsere Mission ist erfüllt“, meldete Sabine Gerstner. Wie berichtet, hat Gerstner per Facebookgruppe ein Netzwerk von Freiwilligen aufgebaut, die vor allem ältere und nicht mobile Menschen in jedem Dorf der Südpfalz gegen eine freiwillige Spende mit Behelfsmasken versorgt haben. Als die Nachricht kam, dass auch Schüler mit den Tröpfchenfängern ausgestattet werden sollen, wurden auf Nachfrage von Eltern und Schulleitern auch für Bildungseinrichtungen bunte Mundnasenschutztücher genäht. „700 Behelfsmasken wurden an Privatpersonen verteilt, 2300 an Schulen und soziale Einrichtungen“ lautet die Bilanz der Organisatorin. Mehr als 500 Personen waren mit unterschiedlichen Aufgaben an der Aktion beteiligt.