Gegner der derzeitigen Maskenpflicht haben für Freitag, 16 Uhr, auf dem Landauer Rathausplatz eine Kundgebung angemeldet. Im Internet wird zu der Demonstration unter dem Motto „Für freies Atmen – Gegen Maskenzwang“ aufgerufen. Wie die Stadt auf Anfrage mitteilt, rechnen die Anmelder mit rund 50 Teilnehmern. Angemeldet sei eine Kundgebung mit dem Titel „Frieden, Freiheit und Grundrechte, Demo gegen die Maskenpflicht in Schulen, öffentlichen Plätzen und auf Versammlungen“. Ein Marsch durch die Innenstadt ist geplant. Eine der Demo-Auflagen sei das Tragen einer Alltagsmaske. Die Kundgebung soll gegen 18 Uhr enden. Seit einigen Monaten treffen sich Gegner der Corona-Schutzauflagen regelmäßig in der Landauer Innenstadt. Die Stadt Landau befindet sich seit Montag in der Corona-Gefahrstufe Orange.